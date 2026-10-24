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Росія понад 60 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Унаслідок обстрілів загинули дві жінки, ще четверо людей, зокрема 14-річний хлопець, дістали поранення.

Росія понад 60 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли за день 6 районів області
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 24 жовтня російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули дві жінки, ще четверо людей, зокрема 14-річний хлопець, дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Під ворожим вогнем опинилися шість районів області. На Нікопольщині атакували районний центр, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Там пошкоджені магазини, приватні й багатоквартирні будинки, об’єкти інфраструктури, гаражі, автомобілі, адміністративна будівля та підприємство. Внаслідок атак загинули дві жінки. Ще четверо людей, серед яких неповнолітній, постраждали.

У Дніпрі зазнала пошкоджень інфраструктура. У Павлограді понівечена автомийка, а в Юріївській громаді Павлоградського району – аграрне підприємство.Також російські війська атакували Піщанську громаду Самарівського району. 

На Синельниківщині під ударом опинилася Українська громада, де виникла пожежа. Крім того, в Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

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