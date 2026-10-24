Уночі окупанти майже 10 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Унаслідок ударів виникла пожежа та пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

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Російські війська з вечора п’ятниці майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Підгороднянській громаді Дніпровського району внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

На Нікопольщині під російськими ударами перебували районний центр, Марганецька та Покровська громади.

Також у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок російського удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Постраждалих немає.