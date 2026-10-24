Уночі окупанти майже 10 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Російські війська з вечора п’ятниці майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Підгороднянській громаді Дніпровського району внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
На Нікопольщині під російськими ударами перебували районний центр, Марганецька та Покровська громади.
Також у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок російського удару пошкоджено приватний житловий будинок.
Постраждалих немає.
- У Дніпрі внаслідок ворожого удару 23 жовтня понівечені інфраструктура, підприємства, приватні оселі, автівки. Одна людина загинула, восьмеро поранених у лікарні.