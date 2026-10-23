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На вихідних в Україні місцями дощитиме, температура повітря підніметься до +17°

В західних областях вночі та вранці туман.

На вихідних в Україні місцями дощитиме, температура повітря підніметься до +17°
Прогноз погоди на 23 жовтня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

На вихідних в Україні подекуди дощитиме, температура вночі на заході країни опуститься до 1-6° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр в Facebook.

В суботу, 24 жовтня, в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі, вночі і в Київській, Херсонській областях та в Криму місцями невеликі дощі; на решті території без опадів.

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В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, в західних областях вночі 2-7° тепла (на високогір'ї Карпат близько 0°); вдень в Україні 12-17° тепла.

На Київщині та в Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. 

Температура повітря по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 10-12° тепла, вдень близько 15°.

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