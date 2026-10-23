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Генштаб: За тиждень українська ППО знешкодила 2282 російські ударні БпЛА

Ефективність протидіїстановить понад 87%.

Генштаб: За тиждень українська ППО знешкодила 2282 російські ударні БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж тижня Сили оборони знешкодили 2282 російські ударні безпілотники. Загалом противник застосував 2597 БпЛА типів "Шахед-131/136/238", "Пародія" та "Гербера".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Росія продовжує масовані повітряні атаки проти України, застосовуючи ударні безпілотники для ураження критичної інфраструктури та постійного терору цивільного населення", – ідеться у повідомленні.

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Протягом тижня противник застосував 2597 БпЛА "Шахед-131/136/238", "Пародія" та "Гербера". Сили оборони України знешкодили 2282 із них. Ефективність протидії за тиждень становить понад 87%.

Противник удосконалює тактику застосування безпілотників, використовує різні маршрути й висоти польоту, поєднує ударні дрони з хибними цілями та намагається перевантажити українську ППО кількістю одночасних повітряних загроз.

Знешкодження ворожих БпЛА забезпечують авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та оператори безпілотних систем.

У Генштабі наголошують, що навіть ефективна робота протиповітряної оборони не усуває загрози повністю. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не поширювати інформацію про роботу ППО.

Сили оборони України продовжують зміцнювати багаторівневу систему протиповітряної оборони та вдосконалювати способи виявлення і знешкодження ворожих цілей.

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