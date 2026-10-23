На Гуляйпільському напрямку оператори 433-го окремого полку безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1". Комплекс виявили у смузі відповідальності 7 корпусу Десантно-штурмових військ.
Про це повідомив 7 корпус ДШВ.
За даними військових, росіяни стягують на цей напрямок зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка завдає ударів по ворожих тилах.
Окупанти намагаються маскувати засоби ППО в лісосмугах. Однак із настанням осені рослинність рідшає, через що приховувати військову техніку стає складніше.
Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще один замаскований ЗРК.
У 7 корпусі ДШВ зазначили, що злагоджена взаємодія підрозділів та ефективний обмін розвідувальними даними дають результат.
- 22 і 23 жовтня Сили оборони відпрацювали по ворожому пункті управління, місцю пуску БпЛА та складах противника.