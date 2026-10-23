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Українські військові уразили російський ЗРК "Бук-М1" на Гуляйпільському напрямку

Росіяни стягують на Гуляйпільський напрямок ЗРК, щоб "протидіяти" українській авіації.

Українські військові уразили російський ЗРК "Бук-М1" на Гуляйпільському напрямку
Фото: стопкадр з відео

На Гуляйпільському напрямку оператори 433-го окремого полку безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1". Комплекс виявили у смузі відповідальності 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Про це повідомив 7 корпус ДШВ.

За даними військових, росіяни стягують на цей напрямок зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка завдає ударів по ворожих тилах.

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Окупанти намагаються маскувати засоби ППО в лісосмугах. Однак із настанням осені рослинність рідшає, через що приховувати військову техніку стає складніше.

Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще один замаскований ЗРК.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що злагоджена взаємодія підрозділів та ефективний обмін розвідувальними даними дають результат.

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