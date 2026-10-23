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Вчора і сьогодні оборонці уразили пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника

До цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях

Вчора і сьогодні оборонці уразили пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора і сьогодні оборонці уразили пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника. 

«На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу», – розповіли у Генштабі. 

Підрозділи Сил оборони уразили:

  • Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії рф у районі Донецька. Ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.
  • Пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.
  • Склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області.
  • Склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області. Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами  ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.
  • Також поцілили в район зосередження живої сили підрозділу зі складу «Рубікон» в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває, наголосили у Генштабі. 

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