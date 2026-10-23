Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

NYT показало застосування дронів-перехоплювачів F7 Litavr із гелікоптера Мі-8

Використання дронів F7 Litavr із гелікоптерів дозволяє перехоплювати російські безпілотники з безпечної відстані

NYT показало застосування дронів-перехоплювачів F7 Litavr із гелікоптера Мі-8
F7 Litavr
Фото: The New York Times

Американське видання The New York Times показало кадри застосування українських зенітних дронів-перехоплювачів F7 Litavr із гелікоптера Мі-8 на фронті. Відео опублікували у матеріалі, присвяченому протидії російським реактивним дронам.

На опублікованих відео видно, що на підвісах гелікоптера встановлені перехоплювачі F7 Litavr, розроблені українською компанією F-Drones. За оцінкою видання Defence Express, на Мі-8 можна розмістити до 12 таких дронів — по два на кожній точці підвіски.

Реклама

Це потенційно дає змогу гелікоптеру за один виліт перехоплювати до 12 ворожих безпілотників, використовуючи лише дрони-перехоплювачі. Поява таких систем важлива на тлі появи російських ударних безпілотників типу «Шахед» з онлайн-керуванням, зазначають у Defence Express. 

У виданні пояснюють, що використання F7 Litavr із гелікоптерів потенційно дає змогу перехоплювати керовані російські безпілотники на відстані десятків кілометрів, не наближаючись до них на небезпечну відстань. Водночас фактична дальність перехоплення залежить від характеристик дронів, умов застосування та можливостей виявлення цілей.

Раніше застосування зенітних дронів з гелікоптера було показане у зверненні Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності у серпні 2026 року.

Розробку БпЛА-перехоплювача Litavr українська компанія F-Drones розпочала восени 2024 року, а влітку 2025 року дрон був успішно випробуваний та кодифікований. З осені 2025 року розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська. 

Дрон призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах.  Litavr має систему автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика.

Заявлена максимальна швидкість виробу – 350 км/год. За даними компанії, робочий радіус становить 40 км, а максимальна висота польоту – 9 км. Дрон оснащений одразу денною та тепловізійною камерами – пілот перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies