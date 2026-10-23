Американське видання The New York Times показало кадри застосування українських зенітних дронів-перехоплювачів F7 Litavr із гелікоптера Мі-8 на фронті. Відео опублікували у матеріалі, присвяченому протидії російським реактивним дронам.

На опублікованих відео видно, що на підвісах гелікоптера встановлені перехоплювачі F7 Litavr, розроблені українською компанією F-Drones. За оцінкою видання Defence Express, на Мі-8 можна розмістити до 12 таких дронів — по два на кожній точці підвіски.

❗️Additional footage of the use of Ukrainian F7 “Litavr” interceptor drones launched from a 🇺🇦Mi-8 helicopter https://t.co/9PZvq08wzC — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 23, 2026

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Це потенційно дає змогу гелікоптеру за один виліт перехоплювати до 12 ворожих безпілотників, використовуючи лише дрони-перехоплювачі. Поява таких систем важлива на тлі появи російських ударних безпілотників типу «Шахед» з онлайн-керуванням, зазначають у Defence Express.

У виданні пояснюють, що використання F7 Litavr із гелікоптерів потенційно дає змогу перехоплювати керовані російські безпілотники на відстані десятків кілометрів, не наближаючись до них на небезпечну відстань. Водночас фактична дальність перехоплення залежить від характеристик дронів, умов застосування та можливостей виявлення цілей.

Раніше застосування зенітних дронів з гелікоптера було показане у зверненні Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності у серпні 2026 року.

Розробку БпЛА-перехоплювача Litavr українська компанія F-Drones розпочала восени 2024 року, а влітку 2025 року дрон був успішно випробуваний та кодифікований. З осені 2025 року розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.

Дрон призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. Litavr має систему автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика.

Заявлена максимальна швидкість виробу – 350 км/год. За даними компанії, робочий радіус становить 40 км, а максимальна висота польоту – 9 км. Дрон оснащений одразу денною та тепловізійною камерами – пілот перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.