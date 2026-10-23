Внаслідок атак знеструмлені оселі 500 000 українців

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Уночі і вранці 23 жовтня Росія атакувала енергетичні об’єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Андрій Некрасов.

В Одеській та Тернопільській областях триває ліквідація наслідків попередніх атак. Ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Через постійні обстріли та бойові дії виникли нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях. Фахівці розпочинають роботи з відновлення електропостачання, щойно дозволяють безпекові умови. Робота енергетиків ускладнена постійними обстрілами.

Некрасов додав, що в Україні запрацював портал єОпора – єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією про підготовку до зими, державну підтримку та допомогу населенню.