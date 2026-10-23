Волинь атакували ворожі дрони: понад 100 тисяч абонентів без світла

У Луцьку станом на ранок частково обмежена подача води.

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Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Волинську область пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися майже 105 тисяч абонентів, а в Луцьку частково обмежили подачу води.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Впродовж ночі росіяни спрямували на область понад 10 реактивних безпілотників типу "Шахед". Під ударом опинилися енергетичні об’єкти в Луцькому та Ковельському районах.

Через перебої з електропостачанням у Луцьку виникли часткові обмеження водопостачання. Наразі аварійні бригади працюють у посиленому режимі та вживають заходів для ліквідації наслідків атаки.

Також у Луцькому районі внаслідок обстрілу травмовано одну людину, пошкоджено житловий будинок.