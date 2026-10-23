Волинь атакували ворожі дрони: понад 100 тисяч абонентів без світла

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Волинську область пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися майже 105 тисяч абонентів, а в Луцьку частково обмежили подачу води.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Впродовж ночі росіяни спрямували на область понад 10 реактивних безпілотників типу "Шахед". Під ударом опинилися енергетичні об’єкти в Луцькому та Ковельському районах.
Через перебої з електропостачанням у Луцьку виникли часткові обмеження водопостачання. Наразі аварійні бригади працюють у посиленому режимі та вживають заходів для ліквідації наслідків атаки.
Також у Луцькому районі внаслідок обстрілу травмовано одну людину, пошкоджено житловий будинок.
- У ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну 176 ударними безпілотниками, зокрема 92 реактивними. Сили протиповітряної оборони знешкодили 140 дронів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, ще у 13 місцях впали уламки. Станом на 08:00 у повітрі залишалися 10 ударних БпЛА.