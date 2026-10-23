Фінські компанії ICEYE та Nokia спільно з Міністерством оборони України планують створити власну супутникову систему зв’язку. Про це йдеться у пресрелізі компанії ICEYE.

Сторони підписали лист про наміри щодо вивчення можливостей співпраці в космічній галузі 22 жовтня 2026 року під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії до України.

Системи супутникового зв’язку, які компанії розроблятимуть спільно на основі європейських технологій, нададуть державам право власності та контроль над супутниками, наземною інфраструктурою й абонентськими терміналами, зазначили у ICEYE.

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«Україні потрібні захищені, суверенні та високопродуктивні системи супутникового зв’язку, які перебуватимуть під її контролем. Ми маємо підтверджений досвід оперативного виконання завдань зі створення суверенних можливостей у цій сфері. ICEYE із гордістю підтримує Україну з 2022 року, і ми й надалі прагнемо продовжувати цю підтримку», — заявив генеральний директор і співзасновник ICEYE Рафаель Моджевський.

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Директор із геополітичних питань і взаємодії з урядами та голова підрозділу Nokia Defense Мікко Хаутала наголосив, що супутникові мережі дають змогу підтримувати зв’язок у разі перебоїв у роботі наземної інфраструктури.

«Тому вони є важливою складовою будь-якої захищеної системи зв’язку. Підписавши цей лист про наміри, ми разом з Україною та ICEYE вивчатимемо, як надійний суверенний супутниковий зв’язок може посилити стійкість України та надати їй контроль над каналами зв’язку, від яких вона залежить», — зазначив він.

Нагадаємо, 22 жовтня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі стало відомо, що Фінляндія надасть Україні новий пакет підтримки. Загалом сторони підписали сім документів, а загальний обсяг домовленостей становить 300 мільйонів євро.