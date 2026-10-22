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Фінляндія надає Україні новий пакет підтримки на 300 мільйонів євро (доповнено)

Також Україна буде використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії.

Фінляндія надає Україні новий пакет підтримки на 300 мільйонів євро (доповнено)
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо
Фото: скриншот

Фінляндія надасть Україні новий пакет підтримки. Загалом підписали сім документів, загальний обсяг домовленостей становить 300 мільйонів євро. 

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"Є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і ще додатково – угоди, які додають нам можливостей для співпраці", - зазначив президент.

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 Зокрема українські виробники дронів опрацьовують можливість розширення спільних виробництв у Фінляндії з фінськими компаніями. Об'єднання роботодавців двох країн планують заснувати Українсько-фінську промислову раду. Окремий проєкт стосується індустріального житлового будівництва. Про це розповів прем'єр Сергій Корецький.

Також Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає Укрзалізниці локомотиви. Країни підписали угоду про передачу 10 тепловозів Dv12 та комплектуючих до них.

Окрім локомотивів, очікується більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики.

"Запросили Фінляндію стати партнером Фонду страхування воєнних ризиків. Також обговорили, як Україна може допомогти Європі створити стратегічні некомерційні резерви газу. Для цього в нас є великі вільні потужності газових сховищ, розвинена газотранспортна система", - додав Корецький.

Згідно з домовленостями, Україна буде використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Про це вдалося домовитись з Nokia та ICEYE. 

  • Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 1 млн євро. Рішення про передачу озброєння та військового майна ухвалили 9 жовтня у відповідь на терміновий запит України.
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