Понад 170 атак по енергетиці за 11 днів: Зеленський розповів про плани РФ щодо ударів у найближчі тижні

Москва вже визначила пріоритетні цілі для подальших атак на Україну.

Росія визначила пріоритетні цілі для подальших атак на Україну на найближчі тижні. Від початку 11 жовтня російські війська вже завдали понад 170 ударів по важливих об’єктах української енергетики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді щодо ліквідації наслідків російських атак.

Глава держави зазначив, що Росія користується уповільненням постачання систем протиповітряної оборони від партнерів. Послаблення тиску на Москву з боку окремих країн також переконує Володимира Путіна, що він може досягти своїх цілей.

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Зеленський наголосив на необхідності посилити тиск на Росію та прискорити постачання оборонної допомоги, яку партнери вже погодили.

Президент доручив Міністерству оборони разом із військовим командуванням і Міністерством закордонних справ поінформувати партнерів про реальну ситуацію та загрози, про які свідчать дані української розвідки.

Внаслідок удару "Іскандера" пошкоджені будівлі монастиря

Зеленський також повідомив про продовження російських атак на українські міста та громади. Зокрема, у ніч на сьогодні Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Касетні боєголовки вибухають у повітрі та можуть уражати все навколо в радіусі до 400 метрів. Президент наголосив, що поблизу місця удару не було військових об’єктів.

"Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста", – розповів президент.

Удень російські війська продовжили обстріли, додав Зеленський. У Харкові під удар потрапила міська електричка, також атак зазнали Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон та населені пункти низки областей України.