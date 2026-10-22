Українські військові уразили станцію РЕБ, командний пункт і склад росіян

Станція радіоелектронної боротьби росіян, по якій поцілили ЗСУ, була розташована у Брянській області РФ.

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Сили оборони України уразили станцію радіоелектронної боротьби росіян у Брянській області РФ, командно-спостережний пункт і пункт управління безпілотниками на Запоріжжі, а також склад матеріально-технічних засобів на Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження відбулися 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня. Зокрема, українські військові завдали удару по станції РЕБ у районі населеного пункту Гулевка Брянської області. Це має розширити можливості Сил оборони для ефективного застосування безпілотних систем.

На Запоріжжі уразили командно-спостережний пункт окупантів поблизу Вишневого та пункт управління БпЛА в районі Ланкового. Знищення останнього має послабити спроможність російських військ атакувати дронами позиції українських захисників і прифронтові громади.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів противника поблизу Золотарівки на Луганщині.