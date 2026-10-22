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Українські військові уразили станцію РЕБ, командний пункт і склад росіян

Станція радіоелектронної боротьби росіян, по якій поцілили ЗСУ, була розташована у Брянській області РФ.

Українські військові уразили станцію РЕБ, командний пункт і склад росіян
Уражено РЕБ, ПУ та склади МТЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили станцію радіоелектронної боротьби росіян у Брянській області РФ, командно-спостережний пункт і пункт управління безпілотниками на Запоріжжі, а також склад матеріально-технічних засобів на Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження відбулися 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня. Зокрема, українські військові завдали удару по станції РЕБ у районі населеного пункту Гулевка Брянської області. Це має розширити можливості Сил оборони для ефективного застосування безпілотних систем.

На Запоріжжі уразили командно-спостережний пункт окупантів поблизу Вишневого та пункт управління БпЛА в районі Ланкового. Знищення останнього має послабити спроможність російських військ атакувати дронами позиції українських захисників і прифронтові громади.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів противника поблизу Золотарівки на Луганщині.

  • За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22 жовтня 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,57 млн військових. Також українські військові знищили 12 439 російських танків, 25 594 бойові броньовані машини, 51 447 артилерійських систем і понад 575 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня. 
  • За останню добу Росія втратила ще 2 250 військових, 44 артилерійські системи та 363 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
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