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На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми

Евакуація стосується всіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми
Ілюстративне фото
Фото: поліція Донецької області

На Донеччині розширили територію обов’язкової примусової евакуації сімей із дітьми. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він наголосив, що безпекова ситуація в регіоні погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей.

Філашкін закликав батьків не наражати дітей на небезпеку та не відкладати евакуацію. До вивезення родин залучені спеціалізовані групи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Після прибуття до транзитного пункту сім’ям допоможуть організувати подальший переїзд до безпечніших регіонів України. 

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