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Матроса з Миколаївщини підозрюють у поширенні у ТікТоку пунктів базування свого підрозділу

Контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України.

Матроса з Миколаївщини підозрюють у поширенні у ТікТоку пунктів базування свого підрозділу

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаївській області матроса, який поширював у ТікТоку відео пунктів базування свого підрозділу.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Встановлено, що контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України. За матеріалами справи, фігурант несанкціоновано оприлюднив закриті відомості після того, як самовільно залишив військову частину.

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Встановлено, що коли дезертир переховувався, він опублікував на власній сторінці у ТікТоку понад десять раніше зроблених відеозаписів із локаціями та бойовою роботою підрозділу ВМС.

“Злиті” записи було записано на телефонну камеру з прив’язкою до місцевості, що дозволяло ворогу встановити координати оборонних рубежів українських військ.

Відомо, що росіяни могли використати опубліковані відомості для атаки на позиції Військово-Морських Сил ЗСУ.  Однак військові контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і убезпечили пункти тимчасової дислокації Сил оборони після викриття фігуранта.

Слідчі Служби безпеки повідомили матросу про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

  • Протягом попередніх двох тижнів Служба безпеки затримала трьох жителів столичного регіону України, які публікували у соцмережах позиції нашої ППО.
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