На Київщині в шести населених пунктах погіршилася якість повітря

Йдеться про Іванків, Ірпінь, Вишневе, Білу Церкву, Обухів та Бровари.

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У шести населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, утім його концентрація поступово знижується.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Погіршення якості повітря зафіксували в Іванкові, Ірпені, Вишневому, Білій Церкві, Обухові та Броварах. Водночас на більшій частині області показники якості повітря залишаються в межах безпечної норми.

У КОВА рекомендують мешканцям населених пунктів, де погіршилася якість повітря, тримати вікна зачиненими, уникати тривалого перебування надворі та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря радять увімкнути його на максимальну потужність.

Особливо обережними варто бути дітям, людям старшого віку та тим, хто чутливо реагує на подразники.