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Зеленський оцінив загрозу застосування Росією ядерної зброї

Росія не піде на такий крок, вважає президент України, через ризик втратити союзників.

Зеленський оцінив загрозу застосування Росією ядерної зброї
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не ризикне застосувати ядерну зброю, оскільки це призведе до втрати союзників. . Крім того, такий крок створив би небезпечний прецедент для інших конфліктів у світі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для подкасту The Diary Of A CEO.

"Я не думаю, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Я впевнений, що тоді в нього не залишиться жодних союзників. І такі країни як Америка, Китай... Це дуже небезпечно навіть для ядерних держав", – сказав Зеленський.

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Президент зауважив, що після дій Росії під час війни проти України не можна виключати подальшої ескалації. Водночас він не вважає застосування ядерної зброї ймовірним сценарієм, оскільки це може мати серйозні наслідки не лише для Росії, а й для міжнародної безпеки.

Зеленський також заявив, що російська політична система, на його думку, залишатиметься тісно пов'язаною з Володимиром Путіним.

"Ми маємо справу з людиною та системою, яка до кінця його днів триматиметься за нього, а він – за неї", – зазначив президент. 

За словами Зеленського, Путін залишить Кремль лише після завершення свого життя, коли влада перейде до іншого керівника.

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