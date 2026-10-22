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Зеленський: під російськими ударами вночі були 12 областей

Президент закликав до посилення української ППО. 

Зеленський: під російськими ударами вночі були 12 областей
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

У ніч на 22 жовтня під російськими ударами були 12 українських регіонів. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити ППО. 

«Три хвилі балістичних ударів випустили російські «гуманісти» по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир», – розповів він і додав, що всюди працюють екстрені служби. 

У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. 

Зеленський зауважив, що фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. 

«Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути», – наголосив Зеленський і додав, що агресор заслуговує на відповідне ставлення. 

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