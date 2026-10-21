Віткофф прибув до Росії на переговори з Путіним. Він передасть йому напрацювання саміту в Осло

Американський спецпредставник Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Росії, де зустрінеться з Владіміром Путіним, пише BBC. Очікується, що він передасть йому напрацювання вчорашнього саміту в Осло, участь у якому брали український і фінський президенти та прем'єр Норвегії.

Американська сторона охарактеризувала вчорашні обговорення як конструктивні. Схвально про них відгукнулися і інші сторони.

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров сказав, що Кремль заслухає пропозиції, які привіз Віткофф. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін 21 жовтня зустрінеться не лише з американським гостем, а й з прем'єром Держради Китаю Лі Цяном. Відповідну інформацію навів російський «Интерфакс».

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Як відомо, Владімір Путін раніше цього місяця запропонував Дональду Трампу провести тристоронній саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За інформацією Wall Street Journal, ключовою ціллю такої зустрічі є обговорення завершення війни проти України на вигідних для Росії умовах.

Саміт в Осло і його передумови

У жовтні Вашингтон знову загострив відносини з Києвом. Спершу Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду на постачання російського дизелю, чим послабив антиросійські санкції. Він вкотре розкритикував Україну, звинувачуючи її в підвищенні цін на енергоносії на глобальному ринку. Хоча аналітики енергосектору неодноразово вказували на те, що здорожчання дизелю та інших нафтопродуктів почалося не через українські удари по НПЗ у Росії, а через знищення Іраном нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, яке відбулося цього року.

Також США під час кількох атак не передавали Україні інформацію про запуск росіянами балістики. А супутниковий зв'язок Starlink для військових почав працювати з обмеженням швидкості, що унеможливило збиття реактивних БпЛА перехоплювачами та проведення деяких мідлстрайк ударів. Україна наголошувала, що використовує Starlink лише для ударів по окупованій території, а не для атак по Росії. Вашингтон заперечує умисні обмеження, але Володимир Зеленський казав, що Україна провела експеримент і вивезла Starlink до країни Євросоюзу. Там він працював на швидкості 180 км на годину і більше, а в Україні – лише до 161 кілометра на годину.

20 жовтня в Осло відбулася зустріч Володимира Зеленського, Александра Стубба, Йонаса Гара Стере та Стіва Віткоффа. На ній обговорили пропозиції з встановлення миру, гарантії безпеки для України і повоєнне відновлення. За словами Зеленського, Штати згодні, що безпекові гарантії мають бути сильними. Є різні варіанти, серед них – аналог 5 Статті НАТО.

Напрацювання Віткофф має передати Путіну.