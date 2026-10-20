Зеленський: передача розвідданих від США працює

США проводять передачу розвідувальних даних Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Осло.

Він зазначив, що обговорював цю тему з держсекретарем США Марко Рубіо сьогодні вранці. Зараз можна констатувати, що обмін даними йде.

«Ми вдячні, що розвідка працює. Я говорив про це рано вранці, що це дуже важливо для наших людей: дітей, дорослих, цивільних. Бо ми можемо чути, коли балістика наближається. Тож я вдячний американській стороні – це працює», – сказав він.

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Також з Рубіо обговорили питання Starlink і Patriot. Україна сподівається отримати оновлену інформацію про це згодом.

Контекст

Минулого і цього тижня, на тлі загострення тиску США на Україну, під час кількох балістичних атак Україна не отримувала раннього попередження. Також почалися обмеження швидкості використання Starlink. Через це Україна втратила можливість збивати реактивні дрони перехоплювачі і проводити деякі операції проти ворога на окупованій території. Зеленський наголошував, що Starlink не використовували для діпстрайків по Росії.

У США заперечували, що умисно припиняли передавати розвіддані. Рубіо заявляв, що причина полягала в технічних неполадках.

Втім, випадки припинення розвідданих на тлі загострення відносин Києва і Вашингтона були й раніше – торік.