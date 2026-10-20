З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

Зеленський: передача розвідданих від США працює

Цю тему нині обговорювали з Марко Рубіо. 

Зеленський: передача розвідданих від США працює
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

США проводять передачу розвідувальних даних Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Осло. 

Він зазначив, що обговорював цю тему з держсекретарем США Марко Рубіо сьогодні вранці. Зараз можна констатувати, що обмін даними йде.

«Ми вдячні, що розвідка працює. Я говорив про це рано вранці, що це дуже важливо для наших людей: дітей, дорослих, цивільних. Бо ми можемо чути, коли балістика наближається. Тож я вдячний американській стороні – це працює», – сказав він.

Реклама

Також з Рубіо обговорили питання Starlink і Patriot. Україна сподівається отримати оновлену інформацію про це згодом. 

Контекст

Минулого і цього тижня, на тлі загострення тиску США на Україну, під час кількох балістичних атак Україна не отримувала раннього попередження. Також почалися обмеження швидкості використання Starlink. Через це Україна втратила можливість збивати реактивні дрони перехоплювачі і проводити деякі операції проти ворога на окупованій території. Зеленський наголошував, що Starlink не використовували для діпстрайків по Росії.

У США заперечували, що умисно припиняли передавати розвіддані. Рубіо заявляв, що причина полягала в технічних неполадках. 

Втім, випадки припинення розвідданих на тлі загострення відносин Києва і Вашингтона були й раніше – торік. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies