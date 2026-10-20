НАТО посилить спостереження у Чорному морі

Альянс залучить додаткові сили та засоби для розвідки і спостереження у регіоні.

НАТО залучить додаткові сили та засоби для розвідки і спостереження у регіоні Чорного моря через серію інцидентів із пошкодженням та затопленням суден поблизу узбережжя Болгарії та Румунії.

Про відповідне рішення повідомила речниця Альянсу Елісон Гарт за підсумками засідання Північноатлантичної ради, де посли країн НАТО обговорювали безпекову ситуацію в Чорному морі, передає Sky News.

Альянс вже зміцнив свої позиції на східному фланзі, зокрема за допомогою засобів протидії безпілотникам. Тепер союзники направлять у регіон додаткові ресурси, які забезпечать підтримку в сфері спостереження, розвідки та проведення експертиз.