​Зеленський обговорив із королем Норвегії допомогу українцям в окупованих Олешках

Президент Володимир Зеленський в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII, і обговорив із ним шляхи повернення українських дітей, а також - допомогу українцям в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII. Дякую Його Величності, уряду та всьому Норвезькому народу за підтримку України. Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", - наголосив Зеленський.

Він також подякував Норвегії за те, що вона залишається поруч з Україною та українцями.