На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

​Зеленський обговорив із королем Норвегії допомогу українцям в окупованих Олешках

Також співрозмовники говорили про способи повернення українських дітей, яких викрала Росія. 

​Зеленський обговорив із королем Норвегії допомогу українцям в окупованих Олешках
Володимир Зеленський і король Норвегії Гокон VIII
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII, і обговорив із ним шляхи повернення українських дітей, а також - допомогу українцям в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII. Дякую Його Величності, уряду та всьому Норвезькому народу за підтримку України. Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", - наголосив Зеленський. 

Він також подякував Норвегії за те, що вона залишається поруч з Україною та українцями. 

  • Як повідомлялося, сьогодні Зеленський прибув до Норвегії, де проведе низку зустрічей. Зокрема, заплановані тристоронні перемовини з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере і президентом Фінляндії Александром Стуббом. Також відбудеться двостороння зустріч із американським перемовником Стівом Віткоффом. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies