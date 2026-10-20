Зеленський прокоментував можливу зустріч Трампа, Путіна і Сі

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче розуміти, які питання обговорюватимуть лідери США – Дональд Трамп, Росії – Володимир Путін та Китаю – Сі Цзіньпін, якщо їхня зустріч відбудеться без участі України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших сюрпризів. Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком", – пояснив Зеленський.

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Президент також зазначив, що наразі не знає, які саме теми можуть опинитися на порядку денному. Водночас він наголосив, що в разі обговорення українського питання Київ розраховує на консультації з українською стороною.

Зеленський заявив про готовність відновити переговори зі США

Президент України також повідомив, що напередодні спілкувався з переговорною командою Дональда Трампа. За словами Зеленського, Київ готовий відновити переговори зі США щодо мирної угоди з Росією, попри наявні розбіжності.

"Я сказав, що ми готові: якщо вони хочуть обговорити переговори та мирну угоду з Путіним, ми завжди відкриті. Незважаючи ні на що, тому що мир є пріоритетом", – зазначив глава держави.

Він додав, що готовий зустрітися з американськими представниками, можливо, вже цього тижня. Зеленський наголосив, що особисті питання не повинні ставати перешкодою для дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.