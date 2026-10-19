Зеленський: США не пояснили проблеми з попередженням про балістичні удари та обмеженням швидкості Starlink і Starshield

Володимир Зеленський провів розмову з американськими сенаторами Річардом Блюменталем та і Томом Тіліссою.

Про це він розповів на своїй сторінці в Telegram.

Президент поінформував сенаторів про російську атаку дронами на Харківщині, де Росія вбила шістьох людей, зокрема матір та її дитину, якій було лише трохи більше року.

"Показав жахливі фотографії з місця трагедії: убита дитина в дитячому візочку… Ось як Росія відповідає на зняття санкцій і зменшення тиску", - заявив президент.

Зеленський також розповів про ситуацію з обміном розвідувальною інформацією та роботою Starlink в Україні. Він зазначив, що Україна не отримала від партнерів раннього попередження про першу хвилю російської атаки балістичними ракетами минулої ночі.

"І ми досі стикаємося з обмеженнями швидкості для сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту. Американська сторона не надала Україні пояснень щодо жодної із цих двох проблем", - додав глава держави.