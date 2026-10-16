"Це був не я, і я не думаю, що це був Ілон", - заявив президент США.

Трамп заявив, що не обмежував доступ України до системи Starshield

Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп заявив, що не обмежував доступ України до технології супутників Starshield компанії SpaceX, і не думав, що Ілон Маск також це зробив.

«Це був не я, і я не думаю, що це був Ілон», – сказав Трамп журналістам. «Я не знаю, чи це був хтось».

«Наскільки я розумію, все так само, як і завжди», – додав Трамп.