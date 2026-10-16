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Трамп заявив, що не обмежував доступ України до системи Starshield

"Це був не я, і я не думаю, що це був Ілон", - заявив президент США.

Трамп заявив, що не обмежував доступ України до системи Starshield
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Трамп заявив, що не обмежував доступ України до системи Starshield

Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп заявив, що не обмежував доступ України до технології супутників Starshield компанії SpaceX, і не думав, що Ілон Маск також це зробив.

«Це був не я, і я не думаю, що це був Ілон», – сказав Трамп журналістам. «Я не знаю, чи це був хтось».

«Наскільки я розумію, все так само, як і завжди», – додав Трамп.

  • Під час обмеження роботи терміналів Starshield у ніч на 14 жовтня у різних підрозділах Сил оборони України пристрої втрачали зв’язок під час руху на різних швидкостях — приблизно від 72 до 161 км/год.
  • Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield. Він зазначив, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем.
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