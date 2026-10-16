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Українські переговорники продовжують контактувати зі США, за кілька днів можуть домовитися про зустріч

Попередня зустріч відбувалася в США 9 жовтня. Під час перемовин команд американський президент несподівано оголосив про дизельну угоду з Росією. 

Українські переговорники продовжують контактувати зі США, за кілька днів можуть домовитися про зустріч
Стів Віткофф і Джаред Кушнер (ліворуч)
Фото: ОПУ

Українська переговорна команда залишається в постійному контакті з американськими представниками. В найближчі дні можуть домовитися про нову зустріч, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі.

Він додав, що на тлі нового загострення в відносинах будуть «продовжувати жити і боротися, головне – з гідністю жити». І пояснив, що просив у партнерів додаткові ракети для систем ППО на випадок, якщо Росія не буде дотримуватися енергетичного перемир'я. 

«Моя пропозиція була наступна: окей, ми партнери, ви вважаєте, що це (дизельна угода. – Ред.) вам потрібно, хоча вся аналітика говорить, що це не впливає на ціну, але, тим не менш, зараз не про причини, а про наслідки. Вам це потрібно, але вони будуть атакувати нашу енергосистему. Якщо немає припинення вогню – дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив енергетичні об'єкти. Дайте не дуже багато, на той час, що вам потрібно дизель діл. Я не отримав це", – сказав він. 

Глава країни прокоментував і слова президента США Дональда Трампа про те, що йому легше домовлятися з Владімірм Путіним, ніж із Зеленським. Володимир Зеленський сказав, що йому легше домовлятися із Трампом, аніж із Путіним. 

Він впевнений, що після угоди про дизель можуть послабити й газові та банкові санкції проти агресора, тому Україні потрібно цьому протистояти. 

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