Президент США Дональд Трамп вважає, що з Владіміром Путіним домовитися легше, ніж з українським президентом Володимиром Зеленським. У інтерв'ю каналу Newsmax він сказав, що не є «великим фанатом» Зеленського і розкритикував його за рішення відновити удари по російських НПЗ у відповідь на недотримання окупантами енергетичного перемир'я.

Американський президент впевнений, що українські удари по НПЗ у Росії призводять до зростання цін на енергоносії в світі. Раніше енергоексперти й авторитетні медіа неодноразово зазначали, що здорожчання дизелю й іншого палива почалося внаслідок іранських ударів по нафтових заводах у країнах Перської затоки цього року, а не після українських атак по НПЗ у Росії, що почалися ще два роки тому.

«Зеленський не є хорошим хлопцем для нас, щоб укладати з ним угоди. Він не хоче домовлятися. Каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий шанувальник Зеленського», – сказав Трамп.

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Він додав, що Україна могла б натомість атакувати інші цілі в Росії.

«Але коли ти б'єш по дизельних заводах, де виготовляють, знаєте, дизель, який нам і всьому світу потрібен, то ти не робиш цьому світові добру послугу», – додав він.

Трамп вважає, що війна «має скоро закінчитися», але з Путіним про це домовитися буде простіше. Він також знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні.

«Думаю, що вам потрібні вибори, тому що ніхто не казав мені, що українці задоволені ракетними ударами в їхні будинки», – сказав Трамп, не пояснивши, де зв'язок між російськими атаками і виборами.

Контекст

На початку жовтня відносини Києва і Вашингтона знову загострилися. Хоча, за інформацією Wall Street Journal, тиснути на Україну Трамп почав ще на зустрічі з Зеленським у вересні.

На 9-10 жовтня були заплановані перемовини української команди зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однак переговори тривали лише один день. Під час перемовин команд Трамп раптово заявив про угоду з Росією стосовно дизелю.

Після цього Трамп повернувся до коментування внутрішньої української політики і заявив, що Україні потрібно провести вибори нового президента. Відбувалося все це на тлі наближення проміжних виборів у США та продовження глобальної кризи на енергоринку, що почалася після ударів Ірану по НПЗ в країнах Перської затоки.

12 і 13 жовтня партнери не повідомили Україні про пуск балістики. Ракети виявили лише на підльоті до міста, хоча під час атаки на світанку 14 жовтня попередження вже було. Водночас 14 жовтня українські військові отримали обмеження швидкості системи супутникового зв'язку Starlink. Від неї залежить як завдання ударів по окупантах, так і можливість збивати дрони.

Після масштабної російської атаки проти енергетики Володимир Зеленський 15 жовтня оголосив, що тепер Україна відновить удари по НПЗ.

Росія, коментуючи зрив нею перемир'я, заявила, що Трамп не уточнював, на що саме воно має поширюватися. За час цього «перемир'я» вона атакувала електричну і газову інфраструктуру.