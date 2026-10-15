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​Чорногорія обмежила тимчасовий захист для військовозобов’язаних українців

Їм необхідно буде надати документ про завершення або звільнення з військової служби. 

​Чорногорія обмежила тимчасовий захист для військовозобов’язаних українців

Уряд Чорногорії змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців. Тепер для отримання захисту потрібно надати документ про завершення або звільнення з військової служби. 

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Обмеження не стосуються українців, які вже мають статус тимчасового захисту.

Уряд Чорногорії пояснив своє рішення необхідністю узгодити міграційну політику країни з рішеннями Європейського Союзу.

Загальний режим тимчасового захисту для громадян України діятиме до 4 березня 2027 року. 

Нагадаємо, що тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до 4 березня 2028 року.

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