Уряд Чорногорії змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців. Тепер для отримання захисту потрібно надати документ про завершення або звільнення з військової служби.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Обмеження не стосуються українців, які вже мають статус тимчасового захисту.
Уряд Чорногорії пояснив своє рішення необхідністю узгодити міграційну політику країни з рішеннями Європейського Союзу.
Загальний режим тимчасового захисту для громадян України діятиме до 4 березня 2027 року.
Нагадаємо, що тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до 4 березня 2028 року.