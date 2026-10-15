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Директор Лувру попередив про ризик закриття музею

Найвідвідуваніший музей світу потребує масштабної реконструкції.

Директор Лувру попередив про ризик закриття музею
Лувр
Фото: EPA/UPG

Лувр, найвідвідуваніший музей світу, може зачинити двері для відвідувачів, якщо французька влада не профінансує масштабне оновлення будівлі та її інфраструктури. 

Про це заявив директор музею Крістоф Лерибо, пише France24.

За його словами, музею потрібні не лише додаткові кошти на безпеку, а й комплексна модернізація. Без ремонту та оновлення Лувр ризикує швидко втратити здатність належно приймати відвідувачів. 

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Директор наголосив, що необхідне фінансування має затвердити уряд після парламентських виборів наступного року. Музей також планує залучати приватні кошти.

Питання модернізації загострилося після низки проблем, зокрема протікань води, шахрайства з квитками та гучного пограбування в жовтні минулого року. Тоді злочинці викрали коштовності французької корони, вартість яких оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів.

Наразі триває реалізація плану вартістю 83 млн євро. Він передбачає призначення керівника служби безпеки, модернізацію камер відеоспостереження та посилення контролю за периметром музею й входами.

Водночас директор зауважив, що повноцінно розв'язати проблеми без комплексних робіт у самій будівлі неможливо. Лувр стикається зі зношеними комунікаціями, недостатньою теплоізоляцією залів і браком простору для відвідувачів.

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