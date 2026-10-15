У Тирані десятки тисяч студентів протестували проти корупції. Відбулися сутички з поліцією

У столиці Албанії Тирані десятки тисяч студентів вийшли вчора на протест проти зростання вартості навчання та корупції. Вони підпалили урядову будівлю й два банки, а також закидали поліцію камінням.

Про це повідомляє The Guardian.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які влаштували пожежу в будівлі Міністерства освіти. Вони перекидали сміттєві баки та трощили вітрини місцевих закладів.

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Також загорілося відділення “Райффайзен Банку”, розташоване неподалік від міністерства.

Влада повідомила, що 23 поліцейські та шестеро інших осіб отримали травми. 35 людей затримали.

Президент Байрам Бегай засудив насильство та закликав до спокою.

Ці протести стали найзапеклішим проявом невдоволення прем’єр-міністром Еді Рамою. Він здобув право на четвертий термін у травні минулого року, проте відтоді стикається зі все більшим невдоволенням через корупцію серед високопосадовців. Водночас протестувальники не розглядають представників опозиції як прийнятну альтернативу.