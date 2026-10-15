CNN: США розглядають можливість застосувати "матір усіх бомб" проти Ірану

Бомбу можуть використати для ураження іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів.

Американські військові розробили нові плани ударів по Ірану, які передбачають можливе застосування найпотужнішої неядерної бомби в арсеналі США – GBU-43/B, відомої як "матір усіх бомб" (MOAB).

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох американських посадовців.

GBU-43/B можуть використати для ураження іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ відновити бойові дії. Водночас серед американських чиновників є сумніви, що така зброя допоможе досягти стратегічних цілей Вашингтона або змусить Тегеран поступитися.

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За даними джерел CNN, Трамп доручив військовим підготувати додаткові варіанти ударів по іранських цілях, зокрема по енергетичних об’єктах. Один зі сценаріїв передбачає проведення таких атак перед виведенням американських сил із зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM). Це може дозволити Вашингтону оголосити про успіх операції та розпочати виведення військ.

Інший план передбачає використання MOAB для ударів по іранських ядерних об’єктах, зокрема по комплексу Пікекс-Маунтін (Pickaxe Mountain).

Що відомо про так звану "матір бомб"?

Попри величезну руйнівну силу, ефективність MOAB проти глибоко підземних ядерних об’єктів викликає сумніви навіть у військових.GBU-43/B важить близько 9,8 тонни та є найбільшою неядерною бомбою в американському арсеналі. Вона оснащена системою GPS-наведення та здатна знищувати цілі на великій площі, за оцінкою CNN, її вибух може охопити територію, співмірну з дев’ятьма міськими кварталами.

Однак ця бомба призначена передусім для потужного вибуху над поверхнею, а не для глибокого проникнення в ґрунт. Тому її можливостей може бути недостатньо для знищення укріплених підземних споруд, зокрема об’єктів у районі Пікекс-Маунтін, які, за даними джерел, захищені кількома шарами граніту.

Водночас використання бомби може мати серйозні наслідки для навколишніх територій. Через значний радіус ураження особливе занепокоєння викликає ризик загибелі цивільних, якщо цілями стануть об’єкти інфраструктури поблизу населених районів.

Контекст

За даними CNN, протягом останніх тижнів представники Білого дому обговорювали різні сценарії завершення конфлікту. Трамп прагне отримати результат, який можна було б представити американцям як перемогу, водночас не перекривши шлях до дипломатичного врегулювання.

Серед варіантів, які розглядають військові, є масштабні удари, що могли б продемонструвати силу США, але не обов’язково забезпечили б досягнення всіх заявлених цілей війни.

Водночас джерела CNN зазначають, що остаточне рішення про відновлення бойових дій залишається за президентом.