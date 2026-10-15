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Цього тижня Трамп призначив нову прессекретарку. В журналістів є сумніви стосовно її юридичної кваліфікації

Закарію представляли саме як юристку. 

Цього тижня Трамп призначив нову прессекретарку. В журналістів є сумніви стосовно її юридичної кваліфікації
Кеті Закарія
Фото: OurQuadCity

Нова прессекретарка президента США Кеті Закарія заявляла, що є юристкою, але жодні публічні записи не свідчать про те, що вона будь-коли мала юридичну практику в штатах, у яких проживала. У вівторок, після її першої пресконференції в новій ролі, Закарію попросили назвати, де вона склала адвокатський іспит. Вона відповіла, що зробила це після переїзду до КНР, пише The Guardian.

Журналісти перевірили відкриті списки адвокатів 38 штатів, округу Колумбія та Віргінських островів і не знайшли в них Закарії. У середу ввечері газета Wall Street Journal з посиланням на людину, яка має безпосередню інформацію, повідомила, що Закарія складала адвокатський іспит у Каліфорнії після закінчення юридичної школи Університету Пеппердайн у 2011 році, але не склала його.

У короткій розмові з New York Times вона не пояснила, склала вона адвокатський іспит чи ні, але сказала журналісту, що консультувалася з президентом Пеппердайна щодо того, як їй слід себе називати на телебаченні. За даними Times, вона сказала, що їй порадили уникати слів «attorney» (фактично це означає «адвокат»), «esquire» («практикуючий адвокат»), але що «lawyer» («юрист») є доречним.

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Про кваліфікацію Закарії запитували і в Трампа. Журналіст цікавився, де вона склала адвокатський іспит. Президент назвав її адвокаткою, обернувся до неї й запитав: «У якому штаті?». Вона відповіла: «коли я переїхала до Китаю». Закарія сказала New York Times, що недочула запитання через шум гелікоптера і вирішила, що її запитали: «Де ви були після юридичної школи?»

Юридичний диплом Закарії справжній – Університет Пеппердайн підтвердив, що вона закінчила його юридичну школу. Але диплом не є ліцензією. Жодних документів, які доводили б, що її допустили до практики, не виявлено, ідеться в матеріалі Popular Information.

У пізнішій заяві для преси Закарія сказала, що «практикувала у сфері міжнародного трансакційного права, маючи всі належні документи про кваліфікацію». Білий дім не повідомив, чи складала вона адвокатський іспит бодай десь.

Презентація себе як юриста без належної кваліфікації може порушувати закон, пише Forbes

За інформацією New York Times, Закарія є радницею в компанії, що займається соцмережею Трамп Truth Social. На посаді пресекретарки вона замінила Керолін Лівітт, яка звільнилася кілька місяців тому. Лівітт була прессекретаркою американського президента після його повернення до Білого дому з січня 2025 і до осені 2026. Трамп називав її однією з найкращих прессекретарок Білого дому усіх часів. 

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