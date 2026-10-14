В Румунії невідомий дрон завдав удару по танкеру

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У територіальних водах Румунії невідомий дрон вдарив по танкеру YARA J, під прапором Коморських Островів.

Про це передає Мілітарний.

Інцидент стався увечері 14 жовтня у Чорному морі на відстані орієнтовно 10 морських миль від румунського міста Суліна.

Танкер подав сигнал тривоги близько 20:00 за місцевим часом. Унаслідок влучання на борту цивільного судна спалахнула пожежа.

Екіпаж самостійно загасив вогонь. Двигуни залишилися в робочому стані, що дозволило судну продовжити рух.

На борту танкера перебували 17 моряків, серед яких громадяни Сирії, Індії та Ірану. За наявними даними, ніхто з членів екіпажу не постраждав,всі моряки залишилися на борту.