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В Румунії невідомий дрон завдав удару по танкеру

На борту спалахнула пожежа, яку вдалось швидко загасити.

В Румунії невідомий дрон завдав удару по танкеру
Ілюстративне фото
Фото: скріншот з відео Dario D'Angelo/ мережа Х

У територіальних водах Румунії невідомий дрон вдарив по танкеру YARA J, під прапором Коморських Островів.

Про це передає Мілітарний.

Інцидент стався увечері 14 жовтня у Чорному морі на відстані орієнтовно 10 морських миль від румунського міста Суліна.

Танкер подав сигнал тривоги близько 20:00 за місцевим часом. Унаслідок влучання на борту цивільного судна спалахнула пожежа.

Екіпаж самостійно загасив вогонь. Двигуни залишилися в робочому стані, що дозволило судну продовжити рух.

На борту танкера перебували 17 моряків, серед яких громадяни Сирії, Індії та Ірану. За наявними даними, ніхто з членів екіпажу не постраждав,всі моряки залишилися на борту.

  • Вранці 14 жовтня румунські військові зафіксували повітряну ціль поблизу кордону з Румунією. Для спостереження за нею в повітря підняли два винищувачі F-16.
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