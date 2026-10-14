В Румунії невідомий дрон завдав удару по танкеру

У територіальних водах Румунії невідомий дрон вдарив по танкеру YARA J, під прапором Коморських Островів.
Про це передає Мілітарний.
Інцидент стався увечері 14 жовтня у Чорному морі на відстані орієнтовно 10 морських миль від румунського міста Суліна.
Танкер подав сигнал тривоги близько 20:00 за місцевим часом. Унаслідок влучання на борту цивільного судна спалахнула пожежа.
Екіпаж самостійно загасив вогонь. Двигуни залишилися в робочому стані, що дозволило судну продовжити рух.
На борту танкера перебували 17 моряків, серед яких громадяни Сирії, Індії та Ірану. За наявними даними, ніхто з членів екіпажу не постраждав,всі моряки залишилися на борту.
- Вранці 14 жовтня румунські військові зафіксували повітряну ціль поблизу кордону з Румунією. Для спостереження за нею в повітря підняли два винищувачі F-16.