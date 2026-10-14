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Ілон Маск заявив, що компанія Space X не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield

Він пояснив, що Starshield і Starlink - це різні системи, які мають різних власників.

Ілон Маск заявив, що компанія Space X не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield, заявив засновник компанії Ілон Маск 

Як передає Суспільне, про це він написав у соцмережі X у відповідь на допис Михайла Федорова, де він повідомив, що Starlink відновлює зв’язок на швидкостях до 160 км/год та наголосив, що для оборони України тепер критично важливо повністю зняти обмеження швидкості для Starshield.

Маск у відповідь пояснив, що Starshield і Starlink — різні системи з різними власниками.

Він зазначив, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості визначають американські військові та президент.

Starlink, за словами Маска, є комерційним сервісом SpaceX. Його можна використовувати лише для цивільних або оборонних цілей, але не для наступальних військових операцій, "бо для комерційної компанії це було б недоречно".

  • Під час обмеження роботи терміналів Starshield у ніч на 14 жовтня у різних підрозділах Сил оборони України пристрої втрачали зв’язок під час руху на різних швидкостях — приблизно від 72 до 161 км/год.
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