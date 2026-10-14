Ілон Маск заявив, що компанія Space X не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield

Він пояснив, що Starshield і Starlink - це різні системи, які мають різних власників.

Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield, заявив засновник компанії Ілон Маск

Як передає Суспільне, про це він написав у соцмережі X у відповідь на допис Михайла Федорова, де він повідомив, що Starlink відновлює зв’язок на швидкостях до 160 км/год та наголосив, що для оборони України тепер критично важливо повністю зняти обмеження швидкості для Starshield.

Маск у відповідь пояснив, що Starshield і Starlink — різні системи з різними власниками.

Він зазначив, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості визначають американські військові та президент.

Starlink, за словами Маска, є комерційним сервісом SpaceX. Його можна використовувати лише для цивільних або оборонних цілей, але не для наступальних військових операцій, "бо для комерційної компанії це було б недоречно".