Росія намагалася вплинути на референдум щодо Brexit у 2016 році, британська розвідка

Росія намагалася вплинути на референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС у 2016 році.
Про це заявив очільник британської контррозвідки MI5 Кен Маккаллум, повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами Маккаллума, для впливу на референдум Кремль залучав російські пропагандистські медіа RT і Sputnik, а також мережі ботів у соцмережах.
У Центрі зазначають, що Росія системно використовує пропагандистську інфраструктуру для дестабілізації ситуації та втручання у внутрішні справи західних держав.
Там наголошують на необхідності посилення санкцій і блокування російської державної пропаганди. Протидія інформаційним загрозам з боку Кремля є питанням національної безпеки демократичних країн.
- Рада ЄС продовжила ще на рік індивідуальні санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном.