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Росія намагалася вплинути на референдум щодо Brexit у 2016 році, британська розвідка

Для втручання Кремль використовував російські медіа RT і Sputnik, а також мережі ботів у соцмережах. 

Росія намагалася вплинути на референдум щодо Brexit у 2016 році, британська розвідка
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія намагалася вплинути на референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС у 2016 році. 

Про це заявив очільник британської контррозвідки MI5 Кен Маккаллум, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами Маккаллума, для впливу на референдум Кремль залучав російські пропагандистські медіа RT і Sputnik, а також мережі ботів у соцмережах.

У Центрі зазначають, що Росія системно використовує пропагандистську інфраструктуру для дестабілізації ситуації та втручання у внутрішні справи західних держав.

Там наголошують на необхідності посилення санкцій і блокування російської державної пропаганди. Протидія інформаційним загрозам з боку Кремля є питанням національної безпеки демократичних країн.

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