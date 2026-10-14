До списку додали сім російських публічних діячів у сферах культури, медіа та спорту, які агітували за керівну партію держави-агресора у межах так званих виборів до Державної думи Росії.

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На порталі War&Sanctions оновлено список агентів впливу Росії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

ГУР у співпраці з Центром протидії дезінформації опублікувало дані семи російських публічних діячів у сферах культури, медіа та спорту, які агітували за керівну партію держави-агресора “Єдина Росія” у межах так званих виборів до Державної думи Росії.

“Вказані особи використали свій публічний статус для впливу на суспільну думку та виправдання геноцидної війни росії проти України”, – зазначили у розвідці.

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У цьому списку є зокрема:

Сергій Карякін – український та російський шахіст, гросмейстер, так званий “сенатор” РФ від “представницького органу” тимчасово окупованого Криму.

Він реалізує пропагандистський закордонний проєкт “Шахматная дипломатия в русских домах” та проєкт всеросійського шахового турніру для учасників злочинної війни проти України під назвою “Шахматы для СВОих”.

Вячеслав Фетісов – радянський і російський хокеїст, член ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства, голова Конференції держав-учасниць Міжнародної конвенції ЮНЕСКО з боротьби із допінгом у спорті, перший заступник голови комітету державної думи рф з питань фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді.

Лобіює інтереси російських спортсменів та виступає за їхнє повернення на міжнародну арену під прапором і гімном Росії.

Анна Осіпова/Сьоміна (псевдонім – Юта) – російська співачка, музикантка, артистка центрального академічного театру російської армії, у своїх піснях глорифікує учасників злочинної війни проти України, реалізує авторський проєкт “Напиши мне” про учасників так званої “СВО", формуючи їхній героїчний імідж.