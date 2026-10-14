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​Мелоні розкритикувала угоду США з Росією щодо дизелю: Наслідки невизначені, а ризики очевидні

Домовленість легітимізує дії Москви на тлі російських ударів по українських містах і забезпечує РФ додатковими коштами на війну, вважає глава уряду Італії.

​Мелоні розкритикувала угоду США з Росією щодо дизелю: Наслідки невизначені, а ризики очевидні
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала домовленість між США та Росією про постачання дизельного пального, заявивши, що вона може послабити західні санкції та ускладнити зусилля з примушення Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Про це Мелоні заявила 14 жовтня під час виступу в італійському парламенті напередодні саміту ЄС, повідомляє Reuters.

"Наслідки цього рішення невизначені, тоді як ризики очевидні", – сказала очільниця італійського уряду.

За її словами, домовленість легітимізує дії Москви на тлі російських ударів по українських містах, забезпечує Кремль додатковими доходами для фінансування війни та послаблює ефективність санкцій.

Мелоні запропонувала визначити представника ЄС для переговорів

Під час виступу Мелоні заявила, що країнам Євросоюзу варто призначити авторитетного представника для переговорів щодо російсько-української війни. Вона також не виключила надання офіційного мандата на такі переговори групі E3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

За словами прем’єрки, якщо ці три країни вважають, що можуть досягти кращих результатів самостійно, вони мають діяти від імені всього Євросоюзу та отримати відповідні повноваження.

  • Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.
  • 10 жовтня глава Білого дому запропонував Україні "обрати нового лідера", який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.
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