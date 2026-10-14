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ГУР: Росія у 2026 році витратить понад $144 млрд на війну проти України

Це більш ніж утричі перевищує сумарні витрати РФ на освіту та медицину. 

ГУР: Росія у 2026 році витратить понад $144 млрд на війну проти України
Фото: EPA/UPG

У 2026 році Росія передбачила на оборону 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд). З урахуванням інших витрат, пов’язаних із війною проти України, сума сягає 14,886 трлн рублів (близько $177,4 млрд).

Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.

Закрита частина російського оборонного бюджету становить 9,187 трлн рублів, або близько $109,5 млрд.

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На розвиток військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та наукові й виробничі програми Москва загалом заклала 15,929 млрд рублів ($189,8 млн).

Окремі кошти передбачили на підтримку підприємств ВПК, зокрема компенсацію витрат, запобігання банкрутствам, відсотки за кредитами та виплати працівникам.

На прикладні оборонні дослідження Росія виділила 26,178 млрд рублів ($312 млн), а на розробку та виробництво безпілотників різних типів ще 10,233 млрд рублів ($121,9 млн).

Крім того, на закупівлю безпілотників для Росгвардії передбачили 687,6 млрд рублів, близько $8,19 млрд. Їх планують використовувати як у війні проти України, так і всередині Росії для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст і спостереження за населенням.

За даними ГУР МОУ, офіційні витрати Росії на оборону у 2026 році більш ніж утричі перевищують сукупне фінансування освіти та медицини. На ці сфери країна передбачила близько $21 млрд і $22,5 млрд відповідно.

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