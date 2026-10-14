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На Харківщині чоловік застрелив із автомата п'ятьох військовослужбовців (оновлено)

Поліція розшукує зловмисника. 

На Харківщині чоловік застрелив із автомата п'ятьох військовослужбовців (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: www.aif.ru

Правоохоронці розшукують чоловіка, який у вівторок, 13 жовтня, відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців на Харківщині. 

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій ГУ Нацполіції області Людмила Прокопенко, передає "Інтерфакс-Україна"

"Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК. Наразі тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення", – сказала Прокопенко журналістам.

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Вона також зазначила, що це сталося у Харківському районі.

Оновлено. У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомили, що 13 жовтня на території Харківської області сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули військовослужбовці бригади. 

"За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Російської Федерації. Наразі тривають заходи зі встановлення всіх обставин події та розшуку осіб, які можуть бути до неї причетними", – йдеться у повідомленні. 

У бригаді додали, що з огляду на безпекові обмеження додаткові подробиці наразі не розголошуються. 

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації", – йдеться у повідомленні.

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