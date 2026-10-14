Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА та склади забезпечення на Донеччині

Українські військові завдали ударів по об’єктах російських окупаційних військ на Донеччині. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також склади МТЗ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по військових об’єктах завдали 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня 2026 року.
У районі Попової Балки та Гірника Донецької області українські підрозділи уразили склади матеріально-технічних засобів російських військ.
У Генштабі зазначили, що систематичне ураження місць зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників має знизити спроможність російських військ атакувати цивільну інфраструктуру України.
- Напередодні – 12 та в ніч на 13 жовтня 2026 року – Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Зокрема, у Курській області РФ атакували ремонтну базу пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу "Іскандер-М", а в Брянській області – радіолокаційну станцію. На тимчасово окупованій Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Довжанську та склад боєприпасів у Рубіжному.
- Також українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських військових у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.