Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА та склади забезпечення на Донеччині

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Українські військові завдали ударів по об’єктах російських окупаційних військ на Донеччині. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також склади МТЗ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по військових об’єктах завдали 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня 2026 року.

У районі Попової Балки та Гірника Донецької області українські підрозділи уразили склади матеріально-технічних засобів російських військ.

У Генштабі зазначили, що систематичне ураження місць зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників має знизити спроможність російських військ атакувати цивільну інфраструктуру України.