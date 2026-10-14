Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА та склади забезпечення на Донеччині

Ці удари мають знизити спроможність російських військ атакувати цивільну інфраструктуру України.

Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА та склади забезпечення на Донеччині
Ураження об'єктів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали ударів по об’єктах російських окупаційних військ на Донеччині. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також склади МТЗ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по військових об’єктах завдали 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня 2026 року.

У районі Попової Балки та Гірника Донецької області українські підрозділи уразили склади матеріально-технічних засобів російських військ. 

У Генштабі зазначили, що систематичне ураження місць зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників має знизити спроможність російських військ атакувати цивільну інфраструктуру України.

  • Напередодні – 12 та в ніч на 13 жовтня 2026 року – Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Зокрема, у Курській області РФ атакували ремонтну базу пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу "Іскандер-М", а в Брянській області – радіолокаційну станцію. На тимчасово окупованій Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Довжанську та склад боєприпасів у Рубіжному.
  • Також українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських військових у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies