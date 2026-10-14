Під ударами також опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові та області, а також критично важливі об’єкти у Київській області.

Під час нічної російської атаки були удари по всіх трьох ТЕЦ Києва. Під атакою також опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові та області, а також критично важливі об’єкти на Київщині, які забезпечують електропостачання столиці й центральних регіонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Енергетики та рятувальники від ранку працюють над ліквідацією наслідків обстрілів: гасять пожежі, розбирають завали та розпочали першочергові відновлювальні роботи.

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Зросла кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Києву. Після вечірньої атаки на багатоповерхівку загинули двоє людей, ще 25 дістали поранення. Унаслідок ранкового удару по столиці загинула ще одна людина, ще одна – постраждала.

Крім того, російські війська атакували залізничні об’єкти у п’яти областях. Завдяки завчасній евакуації постраждалих немає. На місцях тривають відновлювальні роботи.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України