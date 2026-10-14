​За добу на фронті відбулося 229 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Учора ворог також завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів.

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Розпочалася 1694 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Фотовиж, Хотінь, Садки, Мала Корчаківка, Іволжанське, Юнаківка, Храпівщина та Могриця. Авіаційного удару зазнав район Василівки.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів атакували в районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки, Малої Корчаківки та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки, Вільхуватки та Рибалчиного.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили вісім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Осикового, Іллінівки, Миколайпілля та Довгої Балки.

Найбільшу кількість наступальних дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 39 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Софіївки, Петрівки, Золотого Колодязя, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Родинського, Новоолександрівки, Мирного, Удачного та Муравки.

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На Гуляйпільському напрямку відбито десять атак загарбників у районах Долинки, Різдвянки та Гіркого.

На Куп'янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також знешкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, 1827 безпілотних літальних апаратів, 371 одиницю автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога.