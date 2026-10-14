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Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 557 350 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 557 350 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.2026 склали: 

  • особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб
  • танків – 12 414 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од.
  • артилерійських систем – 51 195 (+54) од.
  • РСЗВ – 2 212 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 704 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од.
  • спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.

Дані уточнюються.

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