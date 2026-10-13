"Білі Янголи" евакуювали людей з небезпечних територій Харківщини

Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали чергову групу людей з найбільш небезпечних територій Харківщини.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
Вдалось евакуювали кількох людей старшого віку, зокрема одну маломобільну особу, які потребували допомоги з виїздом з небезпечної території.
З Дергачівської громади вивезли родину з двома маленькими дітьми – дев’ятимісячним немовлям і дворічною дитиною.
В поліції зазначили, що в одному із старостинських округів громади триває обов’язкова евакуація родин з дітьми.
- Російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп’янська на Харківщині під час так званої евакуації. Атаку зафіксувало Угруповання об’єднаних сил.Наразі військові уточнюють кількість постраждалих.