«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

"Білі Янголи" евакуювали людей з небезпечних територій Харківщини

Вдалось вивезти людей літнього віку, маломобільних та родину з маленькими дітьми.

"Білі Янголи" евакуювали людей з небезпечних територій Харківщини
Евакуація з Харківщини
Фото: Відділ комунікації поліції Харківщини

Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали чергову групу людей з найбільш небезпечних територій Харківщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Вдалось евакуювали кількох людей старшого віку, зокрема одну маломобільну особу, які потребували допомоги з виїздом з небезпечної території.

З Дергачівської громади вивезли родину з двома маленькими дітьми – дев’ятимісячним немовлям і дворічною дитиною.

В поліції зазначили, що в одному із старостинських округів громади триває обов’язкова евакуація родин з дітьми.

  • Російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп’янська на Харківщині під час так званої евакуації. Атаку зафіксувало Угруповання об’єднаних сил.Наразі військові уточнюють кількість постраждалих.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies