"Білі Янголи" евакуювали людей з небезпечних територій Харківщини

Вдалось вивезти людей літнього віку, маломобільних та родину з маленькими дітьми.

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Евакуація з Харківщини

Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали чергову групу людей з найбільш небезпечних територій Харківщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Вдалось евакуювали кількох людей старшого віку, зокрема одну маломобільну особу, які потребували допомоги з виїздом з небезпечної території.

З Дергачівської громади вивезли родину з двома маленькими дітьми – дев’ятимісячним немовлям і дворічною дитиною.

В поліції зазначили, що в одному із старостинських округів громади триває обов’язкова евакуація родин з дітьми.