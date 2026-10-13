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Росіяни вдарили по колоні з цивільними під час евакуації з Куп’янська

Раніше окупанти використовували мирних жителів як живий щит.

Росіяни вдарили по колоні з цивільними під час евакуації з Куп’янська
Ілюстративне фото
Фото: РБК

Російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп’янська на Харківщині під час так званої евакуації. 

Атаку зафіксувало Угруповання об’єднаних сил і повідомило про це у Facebook.

Наразі військові уточнюють кількість постраждалих. Протягом останніх тижнів росіяни кілька разів організовували подібні вивезення цивільних із Куп’янська.

Раніше окупанти, за оцінкою української сторони, використовували мирних жителів як живий щит, прикриваючи ними відведення своїх військових. Цього разу російські сили завдали удару безпосередньо по колоні з цивільними.

Що передувало?

Наприкінці вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу НГУ "Хартія" зафіксували, як російські військові виводили цивільних із Куп’янська на Харківщині, прикриваючись ними. На відео видно було дев’ятьох людей, серед яких діти, літні люди та людина на милицях. Поруч ішли чоловіки призовного віку в цивільному одязі, які, за оцінкою українських військових, могли бути російськими бійцями, що зняли форму.

За даними "Хартії", людей провели через село Голубівка до газогону "Шебелинка – Острогозьк" і завели всередину труби, якою окупанти раніше користувалися для прихованого проникнення штурмовиків до міста. Українські військові не відкривали вогонь через присутність цивільних.

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