У Харкові на місці російського удару тривають рятувальні роботи

Ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах міста ліквідували.

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У Харкові тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Сьогодні вранці з-під завалів дістали тіла трьох людей.

Про це йдеться у повідомленнях мера міста Ігоря Терехова та ДСНС.

Терехов нагадав, що учора від самого ранку й до пізньої ночі Росія била по Харкову.

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«Рятувальні роботи тривають. Дякую кожному, хто працював усю ніч і продовжує допомагати постраждалим», - написав він.

У ДСНС повідомили, що тривають гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Холодногірському районі міста, де зруйновано під’їзд 4-поверхового житлового будинку. Під завалами можуть перебувати люди.

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальники, поліцейські, медики, волонтери, кінологи та комунальники. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах міста ліквідували.

Загалом унаслідок масованої ворожої ракетної атаки 3 людини загинули, ще щонайменше 15 постраждали, зокрема один рятувальник. Чотирьох людей вдалося врятувати.