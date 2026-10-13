Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові на місці російського удару тривають рятувальні роботи

Ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах міста ліквідували. 

У Харкові на місці російського удару тривають рятувальні роботи
Ліквідація наслідків атаки у Харкові
Фото: ДСНС

У Харкові тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Сьогодні вранці з-під завалів дістали тіла трьох людей. 

Про це йдеться у повідомленнях мера міста Ігоря Терехова та ДСНС

Терехов нагадав, що учора від самого ранку й до пізньої ночі Росія била по Харкову. 

Реклама

«Рятувальні роботи тривають. Дякую кожному, хто працював усю ніч і продовжує допомагати постраждалим», - написав він. 

У ДСНС повідомили, що тривають гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Холодногірському районі міста, де зруйновано під’їзд 4-поверхового житлового будинку. Під завалами можуть перебувати люди. 

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальники, поліцейські, медики, волонтери, кінологи та комунальники. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах міста ліквідували. 

Загалом унаслідок масованої ворожої ракетної атаки 3 людини загинули, ще щонайменше 15 постраждали, зокрема один рятувальник. Чотирьох людей вдалося врятувати.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies