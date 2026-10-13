У Херсонській області шестеро людей поранені через атаки РФ

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Упродовж минулої доби російська армія поранила шістьох мешканців Херсонщини.

Як написав начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Новомиколаївка, Костирка, Нововоронцовка, Біла Криниця, Золота Балка, Михайлівка, Суханове, Хрещенівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також понівечили сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», — написав Прокудін.