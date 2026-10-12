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У вівторок в деяких регіонах України дощитиме, вночі можливі заморозки

Вдень повітря прогріється до +17°, на сході та південному сході до +23°.

У вівторок в деяких регіонах України дощитиме, вночі можливі заморозки
Фото: informator.ua

У вівторок, 13 жовтня в деяких регіонах України дощитиме. Дощі, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень і Київській областях без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 13 жовтня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 13 жовтня

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Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

На Київщині та в Києві вночі дощ, вдень без опадів.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.

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