У вівторок в деяких регіонах України дощитиме, вночі можливі заморозки

Вдень повітря прогріється до +17°, на сході та південному сході до +23°.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У вівторок, 13 жовтня в деяких регіонах України дощитиме. Дощі, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень і Київській областях без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 13 жовтня

Реклама

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

На Київщині та в Києві вночі дощ, вдень без опадів.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.