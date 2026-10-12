На Київщині через атаку РФ загинула людина, є поранені

У Київській області внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє чоловіків дістали травми.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Фастівському районі одна людина загинула. Ще один чоловік отримав забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
У Бучанському районі постраждав чоловік. У нього діагностували вибухову травму та підозрюють контузію. Чоловіка також доправили до лікарні.
Наразі відповідні служби працюють на місцях ударів і ліквідовують наслідки атаки.
- 12 жовтня уламки безпілотників впали в шести районах Києва. У центрі міста працювала ППО. В станом на 15:30 – четверо постраждалих. Поранення отримала 39-річна місцева мешканка, ще у двох містян – 75-річної жінки та 73-річного чоловіка – діагностовано гостру реакцію на стрес.