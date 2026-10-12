На Київщині через атаку РФ загинула людина, є поранені

У Фастівському районі загинула людина, ще двоє чоловіків постраждали.

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У Київській області внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє чоловіків дістали травми.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Фастівському районі одна людина загинула. Ще один чоловік отримав забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

У Бучанському районі постраждав чоловік. У нього діагностували вибухову травму та підозрюють контузію. Чоловіка також доправили до лікарні.

Наразі відповідні служби працюють на місцях ударів і ліквідовують наслідки атаки.