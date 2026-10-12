На Харківщині російські дрони вбили та поранили вісьмох цивільних

Окупанти вдарили по Лозовій: одна загибла, чемеро поранених.

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Російські безпілотники атакували приватний сектор міста Лозова Харківської області. Загинула жінка, ще семеро людей постраждали, серед них – дитина.

Про це повідомили у ДСНС України.

Унаслідок влучань виникли дві пожежі. Горіли дах житлового будинку та сміття на території іншого домоволодіння.

Рятувальники ліквідували обидва осередки займання. На місці працювали підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.