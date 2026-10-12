На Харківщині російські дрони вбили та поранили вісьмох цивільних

Російські безпілотники атакували приватний сектор міста Лозова Харківської області. Загинула жінка, ще семеро людей постраждали, серед них – дитина.
Про це повідомили у ДСНС України.
Унаслідок влучань виникли дві пожежі. Горіли дах житлового будинку та сміття на території іншого домоволодіння.
Рятувальники ліквідували обидва осередки займання. На місці працювали підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
- У ніч на 12 жовтня російська армія атакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Пошкоджене критчине обладнання, але люди цілі.